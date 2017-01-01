Вокруг света во время декрета (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Певица и телеведущая Анна Седокова, ее двенадцатилетняя дочь Алина, семимесячный сын Гектор и шестилетняя крестница Полина побывают в Грузии, Испании и Италии и на собственном опыте поймут, какие страны наиболее благоприятны для семейного отдыха, а в каких надо быть готовым к трудностям.

