Воин природы (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Джулия Вилер — документалист и фотограф, которая прибывает в Африку, чтобы снять фильм и сделать цепочку снимков, объединенных одной идеей. Она поставила себе цель обратить внимание мира на проблемы экологии и браконьерства прекрасного континента, который, по мнению местных экспертов, приходит в упадок. Миссия Джулии сложна и опасна. Способен ли бойкий фотограф направить глаза зрителей на проблемы Африки и побудить к их решению?



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