Биография

Дэвид Гросс — австралийский продюсер, сценарист, монтажер. Гросс известен как редактор и монтажер в компании Definition Films, расположенной в Сиднее. Находясь в самом сердце австралийской киноиндустрии в Fox Studios Australia, он предоставляет HD-решения таким международным клиентам, как 20th Century Fox, Discovery Channel International, Sony BMG, Universal Music, Becker Entertainment и MTV. В фильмографии Дэвида Гросса более 20 фильмов. Первым продюсерским опытом для него стал проект «Прямо здесь, прямо сейчас» 2004 года. Спустя 10 лет перерыва он спродюсировал короткометражный триллер «Блад достает пистолет». Среди наиболее известных фильмов Гросса — ленты «Механик: Воскрешение», «Убегающий демон», «Школа», «Подлинная история банды Келли». Кинодеятель работал и над документальными фильмами, среди которых кинокартины «Шерпа», «Горы», «Черепашья одиссея», «Реки», «Ледяное мужество» и «Воин природы».