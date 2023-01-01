Викинги
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9.22013, Vikings 7 сезонов
Исторические, Зарубежные18+

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Викинги (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья. Главный герой – Рагнар Лодброк – вождь викингов и, как гласит норвежская легенда, прямой потомок самого Одина. Сериал поведает о ранних набегах войск Рагнара на Британские острова и Западно-Франкское королевство.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Викинги»

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