Вернуться в 1997 (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+38 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+31 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+40 мин
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Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+35 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+36 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+42 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+41 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+57 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+40 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+53 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+56 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+48 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+55 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+71 мин
Вернуться в 1997
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Сон Ши-вон, ученица старшей школы в Пусане, — ярая поклонница популярной молодежной группы H.O.T. Она только и делает, что повсюду караулит Тони Ана, любимого участника группы, и мечтает о совместной жизни со своим кумиром. Ее подруга Мо Ю-чжон — девушка влюбчивая, и теперь у нее на примете друг детства Ши-вон, — Юн-чжэ. Однако парень давно влюблен в Ши-вон. Повзрослевшую девушку волнует вопрос, ответ на который она может найти в 1997 году, когда они все были молоды и наивны.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb