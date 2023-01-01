Вернуться в 1997
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Вернуться в 1997
8.62012, Reply 1997 (Eungdaphara 1997) 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+

Вернуться в 1997 (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сон Ши-вон, ученица старшей школы в Пусане, — ярая поклонница популярной молодежной группы H.O.T. Она только и делает, что повсюду караулит Тони Ана, любимого участника группы, и мечтает о совместной жизни со своим кумиром. Ее подруга Мо Ю-чжон — девушка влюбчивая, и теперь у нее на примете друг детства Ши-вон, — Юн-чжэ. Однако парень давно влюблен в Ши-вон. Повзрослевшую девушку волнует вопрос, ответ на который она может найти в 1997 году, когда они все были молоды и наивны.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb