Вернуться в 1988 (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.42012, Reply 1997 (Eungdaphara 1997)
Мелодрама, Комедия18+

Сон Щи-вон — обычная энергичная школьница. Но энергию она тратит не на учeбу и раздумья о будущем, а на любовь к популярной группе H.O.T. и, в особенности, к одному из еe участников — Тони Ану. Она готова сутками караулить у дома любимой звезды и уверена, что однажды станет его женой. Еe подружка по безумию Мо Ю-джон гораздо менее верная и постоянно в кого-нибудь влюбляется. Но однажды она спрашивает Щи-вон, стоит ли ей признаться в любви Юн-джэ. Юн Юн-джэ — лучший ученик в классе и по совместительству друг детства Щи-вон. Они росли вместе, и теперь Юн-джэ в неe влюблeн. Однако в соперниках у него не только Тони Ан, но ещe и лучший друг Кан Джун-хи, увлекающийся танцами и скрывающий одну тайну.

Южная Корея
Комедия, Мелодрама
34 мин / 00:34

8.9 КиноПоиск
9.1 IMDb