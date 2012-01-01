Вернуться в 1988 (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сон Щи-вон — обычная энергичная школьница. Но энергию она тратит не на учeбу и раздумья о будущем, а на любовь к популярной группе H.O.T. и, в особенности, к одному из еe участников — Тони Ану. Она готова сутками караулить у дома любимой звезды и уверена, что однажды станет его женой. Еe подружка по безумию Мо Ю-джон гораздо менее верная и постоянно в кого-нибудь влюбляется. Но однажды она спрашивает Щи-вон, стоит ли ей признаться в любви Юн-джэ. Юн Юн-джэ — лучший ученик в классе и по совместительству друг детства Щи-вон. Они росли вместе, и теперь Юн-джэ в неe влюблeн. Однако в соперниках у него не только Тони Ан, но ещe и лучший друг Кан Джун-хи, увлекающийся танцами и скрывающий одну тайну.



Сериал Вернуться в 1997 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.