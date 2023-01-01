В отражении тебя
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В отражении тебя

В отражении тебя (сериал, 2018) смотреть онлайн

9.12018, В отражении тебя 1 сезон
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Со стороны жизнь Маши – образец счастливой семьи: муж-бизнесмен, сын, престижная работа. Но каждую ночь ей снятся кошмары о прошлом. Одна небольшая ложь в юности, казавшаяся лучшим выходом из трудной ситуации, заводит Машу в лабиринт обмана. Она живет в другом городе под чужим именем и не может сказать правду даже мужу. Счастье Маши оказывается под угрозой, когда она получает по почте письмо из прошлого – из города ее детства, в котором лежит только ее детская фотография...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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