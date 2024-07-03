В отражении тебя (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Со стороны жизнь Маши – образец счастливой семьи: муж-бизнесмен, сын, престижная работа. Но каждую ночь ей снятся кошмары о прошлом. Одна небольшая ложь в юности, казавшаяся лучшим выходом из трудной ситуации, заводит Машу в лабиринт обмана. Она живет в другом городе под чужим именем и не может сказать правду даже мужу. Счастье Маши оказывается под угрозой, когда она получает по почте письмо из прошлого – из города ее детства, в котором лежит только ее детская фотография...

