Ужастики
Wink
Сериалы
Ужастики

Ужастики (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Ужастики 1 сезон
Ужасы, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Пять старшеклассников расследуют смерть подростка Гарольда, погибшего 30 лет назад. Школьники узнают мрачные тайны своих родителей и сталкиваются с недоброжелательным духом Гарольда.

Все сезоны сериала Ужастики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Франция, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ужастики»