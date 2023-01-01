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Утопия (qa)
Актёры и съёмочная группа сериала «Утопия (qa)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Утопия (qa)»

Режиссёры

Марк Манден

Марк Манден

Marc Munden
Режиссёр
Алекс Гарсия Лопес

Алекс Гарсия Лопес

Alex Garcia Lopez
Режиссёр

Актёры

Адиль Ахтар

Адиль Ахтар

Adeel Akhtar
АктёрWilson Wilson
Пол Хиггинс

Пол Хиггинс

Paul Higgins
АктёрDugdale
Нил Мэскелл

Нил Мэскелл

Neil Maskell
АктёрArby
Фиона О’Шонесси

Фиона О’Шонесси

Fiona O'Shaughnessy
АктрисаJessica Hyde
Алистэр Петри

Алистэр Петри

Alistair Petrie
АктёрGeoff
Александра Роуч

Александра Роуч

Alexandra Roach
АктрисаBecky
Нэйтан Стюарт-Джарретт

Нэйтан Стюарт-Джарретт

Nathan Stewart-Jarrett
АктёрIan
Оливер Вуллфорд

Оливер Вуллфорд

Oliver Woollford
АктёрGrant
Рут Геммелль

Рут Геммелль

Ruth Gemmell
АктрисаJen
Джеральдин Джеймс

Джеральдин Джеймс

Geraldine James
АктрисаMilner

Сценаристы

Деннис Келли

Деннис Келли

Dennis Kelly
Сценарист
Марк Элдридж

Марк Элдридж

Mark Aldridge
Сценарист

Продюсеры

Деннис Келли

Деннис Келли

Dennis Kelly
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Елена Шульман

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Людмила Иванова

Людмила Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Кристиан Милстед

Кристиан Милстед

Kristian Milsted
Художник
Джейн Левик

Джейн Левик

Jane Levick
Художник

Монтажёры

Дэвид Чарап

Дэвид Чарап

David Charap
Монтажёр