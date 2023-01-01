8.62012, How To Draw? 1 сезон
Мультсериалы, Семейные12+
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Уроки рисования (мультсериал, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Весёлые ребята Зеп, Тебо и Франциск знают всё об изобразительном искусстве и с радостью делятся своими знаниями со зрителем. Что и чем рисовали первые люди? Как развивалось рисование? Как самому научиться �рисовать?
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Информация
СтранаФранция
ЖанрыСемейные, Мультсериалы
Рейтинг
8.4 КиноПоиск