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Сериалы
UmaNetto
Актёры и съёмочная группа сериала «UmaNetto»

Актёры и съёмочная группа сериала «UmaNetto»

Режиссёры

Александр Колесник

Александр Колесник

Режиссёр

Актёры

Александр Колесник

Александр Колесник

Актёрозвучка
Владимир Лыков

Владимир Лыков

Актёр
Юлия Овечкина

Юлия Овечкина

Актриса

Сценаристы

Александр Колесник

Александр Колесник

Сценарист
Владимир Лыков

Владимир Лыков

Сценарист
Алексей Лыков

Алексей Лыков

Сценарист

Продюсеры

Александр Акопов

Александр Акопов

Продюсер
Егор Яковлев

Егор Яковлев

Продюсер
Андрей Подшибякин

Андрей Подшибякин

Продюсер
Игорь Савкин

Игорь Савкин

Продюсер

Художники

Римма Симонова

Римма Симонова

Художница
Александр Колесник

Александр Колесник

Художник
Рита Симонова

Рита Симонова

Художница
Олег Акимов

Олег Акимов

Художник

Композиторы

Ольга Максимова

Ольга Максимова

Композитор
Дмитрий Чижевский

Дмитрий Чижевский

Композитор
Антон Шварц

Антон Шварц

Композитор