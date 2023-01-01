Укрытие (сериал, 2023) смотреть онлайн
2023, Укрытие 1 сезон
Фантастика, Драмы18+
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Сюжет
В недалёком будущем выжившие 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мёртв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с внешних кам�ер. День за днём глядя на безжизненный серый пейзаж, обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых — никогда не выходить из бункера.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- БРежиссёр
Берт
- МДРежиссёр
Майкл
Диннер
- Режиссёр
Мортен
Тильдум
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- РМАктриса
Ремми
Милнер
- БПАктёр
Билли
Постлетуэйт
- ШМАктёр
Шэйн
МакРей
- ХУАктриса
Харриет
Уолтер
- Актёр
Коммон
- ЧУАктёр
Чиназа
Уче
- АНАктёр
Ави
Наш
- ГЙСценарист
Грэм
Йост
- ЛДСценарист
Лекетия
Далко
- РПродюсер
Реми
Обушон
- ГБХудожник
Гэвин
Боке
- ФХХудожник
Фил
Харви
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон