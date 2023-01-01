Удали меня
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Удали меня

Удали меня (сериал, 2021) смотреть онлайн

6.92021, Delete Me 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дружба Марион и Марит разрушена. В один момент старшеклассницы оказываются в центре интернет-скандала и превращаются в изгоев, оставив в прошлом спортивные амбиции и мечты о стипендии в США. Когда всe пошло не так?

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Информация

Страна
Норвегия
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Удали меня»

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