Удали меня (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Дружба Марион и Марит разрушена. В один момент старшеклассницы оказываются в центре интернет-скандала и превращаются в изгоев, оставив в прошлом спортивные амбиции и мечты о стипендии в США. Когда всe пошло не так?



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