Убивая скуку
Wink
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Убивая скуку
8.12024, Don't Give Up! 1 сезон
Комедии, Фантастика18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Убивая скуку (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Обычная офисная работница подхватывает инопланетного паразита и теперь может умереть, если не будет получать удовольствие от жизни. «Убивая скуку» — аниме из Китая о том, как вновь полюбить мир и себя.

В мире, где на человечество постоянно нападают огромные монстры, для борьбы с которыми была собрана команда могущественных супергероев, живет девушка Мэнко. Она работает в обычном офисе, и ничего не выводит ее из ступора, даже битва за человечество, происходящая за окном. Коллеги называют Мэнко живым роботом, и ей до смерти наскучила жизнь. Однако эта метафора скоро может оказаться реальностью: во время очередного сражения супергероев и монстров в голове Мэнко поселяется паразит, который убьет хозяйку, если ей снова станет скучно. Хорошо, что помочь ей не погибнуть готов жизнерадостный пришелец Ясэн, один из защитников Земли.

Что он предпримет и получится ли у него спасти свою протеже, расскажет аниме «Убивая скуку» 2022 года, смотреть онлайн которое можно в подписке Amediateka на Wink.

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