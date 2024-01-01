Убивая скуку (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Обычная офисная работница подхватывает инопланетного паразита и теперь может умереть, если не будет получать удовольствие от жизни. «Убивая скуку» — аниме из Китая о том, как вновь полюбить мир и себя.
В мире, где на человечество постоянно нападают огромные монстры, для борьбы с которыми была собрана команда могущественных супергероев, живет девушка Мэнко. Она работает в обычном офисе, и ничего не выводит ее из ступора, даже битва за человечество, происходящая за окном. Коллеги называют Мэнко живым роботом, и ей до смерти наскучила жизнь. Однако эта метафора скоро может оказаться реальностью: во время очередного сражения супергероев и монстров в голове Мэнко поселяется паразит, который убьет хозяйку, если ей снова станет скучно. Хорошо, что помочь ей не погибнуть готов жизнерадостный пришелец Ясэн, один из защитников Земли.
Что он предпримет и получится ли у него спасти свою протеже, расскажет аниме «Убивая скуку» 2022 года, смотреть онлайн которое можно в подписке Amediateka на Wink.