Цветы жизни
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Цветы жизни
9.22024, Цветы жизни 1 сезон
Драмы, Комедии16+

Цветы жизни (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Выдающаяся врач-педиатр, сконцентрированная на карьере, вынуждена присматривать за приемной дочерью погибшей сестры. «Цветы жизни» — сериал о взрослении и любви, сочетающий драму и юмор. Главные роли в нем сыграли Анна Банщикова и Павел Трубинер.

Надежда Целиковская — одна из лучших специалисток по педиатрии в стране. От ее взгляда не скроется ни одна болезнь, однако в погоне за карьерными достижениями Надежда совсем забыла о личном счастье. Она встречается со своим коллегой Игорем, однако не думает о будущем вместе с ним и не хочет детей. Однажды она узнает, что ее сестра Вера, с которой Надежда уже долго не общалась, трагически погибла в автокатастрофе. Теперь ее приемной дочери, 14-летней Саше, грозит детский дом. Пожалев девочку, Надежда берется за ней присматривать, и теперь ей лично придется познать все хлопоты одинокой матери.

Сможет ли Саша растопить сердце Надежды, вы узнаете, если будете смотреть «Цветы жизни» (2024) онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

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