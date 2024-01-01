Цветы жизни (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Цветы жизни. Сезон 1. Серия 4
Цветы жизни
1-й сезон
4-я серия
9.22024, Цветы жизни. Сезон 1. Серия 4
Драма, Комедия16+
О сериале

Выдающаяся врач-педиатр, сконцентрированная на карьере, вынуждена присматривать за приемной дочерью погибшей сестры. «Цветы жизни» — сериал о взрослении и любви, сочетающий драму и юмор. Главные роли в нем сыграли Анна Банщикова и Павел Трубинер.

Надежда Целиковская — одна из лучших специалисток по педиатрии в стране. От ее взгляда не скроется ни одна болезнь, однако в погоне за карьерными достижениями Надежда совсем забыла о личном счастье. Она встречается со своим коллегой Игорем, однако не думает о будущем вместе с ним и не хочет детей. Однажды она узнает, что ее сестра Вера, с которой Надежда уже долго не общалась, трагически погибла в автокатастрофе. Теперь ее приемной дочери, 14-летней Саше, грозит детский дом. Пожалев девочку, Надежда берется за ней присматривать, и теперь ей лично придется познать все хлопоты одинокой матери.

Сможет ли Саша растопить сердце Надежды, вы узнаете, если будете смотреть «Цветы жизни» (2024) онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск