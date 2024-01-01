Цветы жизни (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Выдающаяся врач-педиатр, сконцентрированная на карьере, вынуждена присматривать за приемной дочерью погибшей сестры. «Цветы жизни» — сериал о взрослении и любви, сочетающий драму и юмор. Главные роли в нем сыграли Анна Банщикова и Павел Трубинер.



Надежда Целиковская — одна из лучших специалисток по педиатрии в стране. От ее взгляда не скроется ни одна болезнь, однако в погоне за карьерными достижениями Надежда совсем забыла о личном счастье. Она встречается со своим коллегой Игорем, однако не думает о будущем вместе с ним и не хочет детей. Однажды она узнает, что ее сестра Вера, с которой Надежда уже долго не общалась, трагически погибла в автокатастрофе. Теперь ее приемной дочери, 14-летней Саше, грозит детский дом. Пожалев девочку, Надежда берется за ней присматривать, и теперь ей лично придется познать все хлопоты одинокой матери.



