Топ Дог
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Топ Дог (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Top Dog 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Начинающая юристка Эмили стремится занять позицию «топ-дога» в крупной фирме. Она работает без устали, решая все вопросы и стараясь быть полезной в любых обстоятельствах. Поэтому, когда при загадочных обстоятельствах исчезает член правления Филипп, разобраться с этим поручают именно ей. Как это дело изменит жизнь Эмили и с какими опасностями столкнется героиня?

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Топ Дог»

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