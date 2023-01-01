Top Dog 32
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Top Dog 32

Top Dog 32 (сериал, 2024) смотреть онлайн

9.32024, Top Dog 32 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вдох-выдох, и мы снова врываемся в топовую кулачку - Top Dog 32! В карде 32 номерного вечера лучшей российской лиги по кулачным боям будет очень жарко: долгожданный чемпионский бой Наима Давудова и Магомеда Магомедова, заруба двух мощных панчеров Кантемира Калажокова и его протеже, Музарина Мизаушева, мегареванш Ивана Абрамова с Давидом Пулеметом и многое другое! Такой вечер кулачных боев просто нельзя пропустить.

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