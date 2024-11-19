Лобанов vs Капустин
Top Dog 32 (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.22024, Лобанов vs Капустин
Спортивный, Спортивный18+

Вдох-выдох, и мы снова врываемся в топовую кулачку - Top Dog 32! В карде 32 номерного вечера лучшей российской лиги по кулачным боям будет очень жарко: долгожданный чемпионский бой Наима Давудова и Магомеда Магомедова, заруба двух мощных панчеров Кантемира Калажокова и его протеже, Музарина Мизаушева, мегареванш Ивана Абрамова с Давидом Пулеметом и многое другое! Такой вечер кулачных боев просто нельзя пропустить.

