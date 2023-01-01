Top Dog 31
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Top Dog 31

Top Dog 31 (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.92024, Top Dog 31 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Top Dog не сбавляет обороты, смотрите cумасшедший 31-й турнир лучшей кулачной лиги страны! История длиной в два года разрешится в главном бою TOP DOG 31 в Омске. Александр Питбуль Татарский идет за местью и чемпионским перстнем в статусе андердога, а Наби Ганнибал Гаджиев постарается оправдать надежды болельщиков и экспертов, оформив нокаут.

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