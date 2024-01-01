Гаджиев vs Татарский
Top Dog 31 (сериал, 2024) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Спортивный, Спортивный18+

О сериале

Top Dog не сбавляет обороты, смотрите cумасшедший 31-й турнир лучшей кулачной лиги страны! История длиной в два года разрешится в главном бою TOP DOG 31 в Омске. Александр Питбуль Татарский идет за местью и чемпионским перстнем в статусе андердога, а Наби Ганнибал Гаджиев постарается оправдать надежды болельщиков и экспертов, оформив нокаут.

