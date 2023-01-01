Тоботы. Детективы Галактики
Wink
Детям
Тоботы. Детективы Галактики

Тоботы. Детективы Галактики (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

8.52020, Tobot Galaxy Detectives 2 сезона
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тайлер Кинг — обычный школьник, но у него есть необычное увлечение. Мальчик расследует любые происшествия, которые случаются по соседству, в надежде когда-нибудь наткнуться на по-настоящему интересное дело. И однажды юный детектив обнаруживает, что его игрушечная машинка Спиди превращается в высокофункционального робота, стоит повернуть секретный ключ. Она знакомит Тайлера с другими трансформерами Тоботами, и все вместе они начинают бороться со злом и распутывать вселенские интриги.

Все сезоны сериала Тоботы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.4 IMDb