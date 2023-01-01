The Last Dino (сериал, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вы никогда не задумывались, а как вообще появились лошади?

Знали ли вы что их не такие уж и далекие предки были отличным завтраком для огромной, нелетающей птицы убийцы? Через что пришлось пройти лошадкам, что бы стать такими красивыми и гордыми созданиями?



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