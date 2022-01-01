The Last Dino (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Лучшая Документалка всех времен! Наследие Прогулок с Динозаврами Доисторическая планета
О сериале

Привет! Это канал "The Last Dino", на котором вы сможете узнать много интересного о вымерших животных, мезозойской эре, палеонтологии, биологии и археологии. Мы посвящаем наш контент всем, кто увлекается историей жизни на Земле и хочет узнать больше о динозаврах и их родственниках. На нашем канале вы найдете увлекательные видео о древних животных, интересные факты, научные открытия и многое другое. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в мир палеонтологии и открыть для себя новые знания о прошлом нашей планеты. Видеоблог «The Last Dino» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

