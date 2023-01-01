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Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»

Режиссёры

Марк Сендроуски

Марк Сендроуски

Mark Cendrowski
Режиссёр
Энтони Рич

Энтони Рич

Anthony Rich
Режиссёр
Питер Чакос

Питер Чакос

Peter Chakos
Режиссёр

Актёры

Джонни Галэки

Джонни Галэки

Johnny Galecki
АктёрLeonard Hofstadter
Джим Парсонс

Джим Парсонс

Jim Parsons
АктёрSheldon Cooper
Кейли Куоко

Кейли Куоко

Kaley Cuoco
АктрисаPenny
Саймон Хелберг

Саймон Хелберг

Simon Helberg
АктёрHoward Wolowitz
Кунал Найяр

Кунал Найяр

Kunal Nayyar
АктёрRaj Koothrappali
Мелисса Рауш

Мелисса Рауш

Melissa Rauch
АктрисаBernadette Rostenkowski
Майем Биалик

Майем Биалик

Mayim Bialik
АктрисаAmy Farrah Fowler
Кевин Сассмэн

Кевин Сассмэн

Kevin Sussman
АктёрStuart Bloom
Кэрол Энн Сьюзи

Кэрол Энн Сьюзи

Carol Ann Susi
АктрисаDebbie Wolowitz
Джон Росс Боуи

Джон Росс Боуи

John Ross Bowie
АктёрBarry Kripke

Сценаристы

Чак Лорри

Чак Лорри

Chuck Lorre
Сценарист
Билл Прэди

Билл Прэди

Bill Prady
Сценарист
Стив Холлэнд

Стив Холлэнд

Steve Holland
Сценарист

Продюсеры

Чак Лорри

Чак Лорри

Chuck Lorre
Продюсер
Билл Прэди

Билл Прэди

Bill Prady
Продюсер
Мэри Т. Куигли

Мэри Т. Куигли

Mary T. Quigley
Продюсер
Дэвид Гоетч

Дэвид Гоетч

David Goetsch
Продюсер

Художники

Джон Шаффнер

Джон Шаффнер

John Shaffner
Художник
Винсент Джеффердс

Винсент Джеффердс

Vincent Jefferds
Художник
Мэри Т. Куигли

Мэри Т. Куигли

Mary T. Quigley
Художница

Монтажёры

Питер Чакос

Питер Чакос

Peter Chakos
Монтажёр

Операторы

Стивен В. Сильвер

Стивен В. Сильвер

Steven V. Silver
Оператор
Джейми Хичкок

Джейми Хичкок

Jamie Hitchcock
Оператор