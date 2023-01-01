WinkСериалыТеория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»
Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»
Режиссёры
Актёры
АктёрLeonard Hofstadter
Джонни ГалэкиJohnny Galecki
АктёрSheldon Cooper
Джим ПарсонсJim Parsons
АктрисаPenny
Кейли КуокоKaley Cuoco
АктёрHoward Wolowitz
Саймон ХелбергSimon Helberg
АктёрRaj Koothrappali
Кунал НайярKunal Nayyar
АктрисаBernadette Rostenkowski
Мелисса РаушMelissa Rauch
АктрисаAmy Farrah Fowler
Майем БиаликMayim Bialik
АктёрStuart Bloom
Кевин СассмэнKevin Sussman
АктрисаDebbie Wolowitz
Кэрол Энн СьюзиCarol Ann Susi
АктёрBarry Kripke