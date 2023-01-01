Староста класса
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Староста класса
7.32021, Head of the Class 1 сезон
Комедии18+

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Староста класса (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Ремейк одноименного ситкома 1986 года от продюсера «Клиники» и «Теда Лассо». В центре сюжета — история учительницы Алисии Адамс и ее одаренных учеников. Как и оригинальный проект, ремейк поднимает важные вопросы взросления и конфликта поколений. Главные герои будут учиться фокусироваться на получении жизненного опыта, а не на оценках. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.8 IMDb