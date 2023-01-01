Спаси меня (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
- 18+61 мин
Спаси меня
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+63 мин
Спаси меня
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Спаси меня
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Спаси меня
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Спаси меня
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Спаси меня
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Спаси меня
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+67 мин
Спаси меня
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Мрачная корейская дорама о девушке, чья семья оказалась под влиянием религиозного культа. Семья Им Санми начинает испытывать финансовые сложности в Сеуле и решает перебраться в уезд Муджу. Все они надеются, что смена обстановки позволит Санчжину, брату Санми, начать новую жизнь без издевательств в школе, ведь раньше над ним регулярно потешались из-за врожденной травмы. Однако и в Муджу Санчжин быстро становится жертвой местных хулиганов и совершает самоубийство. После этой трагедии мать Санми теряет рассудок, а отец предпринимает попытку наладить обстановку в семье, присоединившись к зловещему религиозному культу, набирающему популярность в стране. Санми оказывается в ловушке, и без помощи со стороны ей не обойтись. Сумеет ли девушка сбежать, узнаете, если будете смотреть онлайн дораму «Спаси меня» (2017) с русской озвучкой в сервисе Wink.
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