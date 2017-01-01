Спаси меня (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Мрачная корейская дорама о девушке, чья семья оказалась под влиянием религиозного культа. Семья Им Санми начинает испытывать финансовые сложности в Сеуле и решает перебраться в уезд Муджу. Все они надеются, что смена обстановки позволит Санчжину, брату Санми, начать новую жизнь без издевательств в школе, ведь раньше над ним регулярно потешались из-за врожденной травмы. Однако и в Муджу Санчжин быстро становится жертвой местных хулиганов и совершает самоубийство. После этой трагедии мать Санми теряет рассудок, а отец предпринимает попытку наладить обстановку в семье, присоединившись к зловещему религиозному культу, набирающему популярность в стране. Санми оказывается в ловушке, и без помощи со стороны ей не обойтись. Сумеет ли девушка сбежать, узнаете, если будете смотреть онлайн дораму «Спаси меня» (2017) с русской озвучкой в сервисе Wink.



