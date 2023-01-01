Смерть в Фолл-Ривер (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Америку потрясает серия жестоких убийств, устроенных в небольшом городке группой сатанистов. Но вскоре следователь, отправивший лидера культа за решетку, начинает сомневаться в его виновности.



Документальный сериал в жанре тру-крайм рассказывает о событиях 70-х годов в городке Фолл-Ривер штата Массачусетс. В городе, известном мрачными и загадочными историями, произошло несколько кровавых убийств — полиция нападает на след секты, устраивающей человеческие жертвоприношения. Газеты подхватывают эту историю и Америка погружается в «сатанинскую панику» — теория заговора о тайном и масштабном сатанинском культе заражает всю страну. Но детектив, занимавшийся расследованием дела об убийствах, постепенно начинает подозревать, что преступления совершил совсем не тот человек, которого он отправил за решетку.



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