Слабейший монстр (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Китайский аниме-сериал о геймере, который попал в киберпространство и оказался там самым низкоуровневым персонажем.



Однажды, играя в любимую видеоигру «Лазурное небо», Дондон кликает на баннер, предлагающий стать членом Лазурного неба, и переносится в виртуальный мир. Вот только превращается Дондон не в сильного игрока, а в воина-скелета, самого слабого монстра во всем Лазурном небе. Он постоянно проигрывает в сражениях и выживает лишь благодаря способности быстро возрождаться. В�ооружившись смекалкой, Дондон ищет способ повысить свой уровень и стать сильнейшим в Лазурном небе.



Но сможет ли он когда-нибудь вернуться из виртуальной реальности в реальный мир?





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