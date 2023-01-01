Слабейший монстр (мультсериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+19 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+20 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+20 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+20 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+20 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+20 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+19 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+19 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+21 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+20 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+18 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+23 мин
Слабейший монстр
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Китайский аниме-сериал о геймере, который попал в киберпространство и оказался там самым низкоуровневым персонажем.
Однажды, играя в любимую видеоигру «Лазурное небо», Дондон кликает на баннер, предлагающий стать членом Лазурного неба, и переносится в виртуальный мир. Вот только превращается Дондон не в сильного игрока, а в воина-скелета, самого слабого монстра во всем Лазурном небе. Он постоянно проигрывает в сражениях и выживает лишь благодаря способности быстро возрождаться. В�ооружившись смекалкой, Дондон ищет способ повысить свой уровень и стать сильнейшим в Лазурном небе.
Но сможет ли он когда-нибудь вернуться из виртуальной реальности в реальный мир?
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