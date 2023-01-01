Слабейший монстр
Wink
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Слабейший монстр
9.22023, Qu qu bu cai, zai xia ye gu ai 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези16+
Геймер пытается выжить в виртуальном мире, где оказался самым слабым игроком. Аниме-сериал по популярной манге

Слабейший монстр (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Китайский аниме-сериал о геймере, который попал в киберпространство и оказался там самым низкоуровневым персонажем.

Однажды, играя в любимую видеоигру «Лазурное небо», Дондон кликает на баннер, предлагающий стать членом Лазурного неба, и переносится в виртуальный мир. Вот только превращается Дондон не в сильного игрока, а в воина-скелета, самого слабого монстра во всем Лазурном небе. Он постоянно проигрывает в сражениях и выживает лишь благодаря способности быстро возрождаться. Вооружившись смекалкой, Дондон ищет способ повысить свой уровень и стать сильнейшим в Лазурном небе.

Но сможет ли он когда-нибудь вернуться из виртуальной реальности в реальный мир?

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.0 IMDb