Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+64 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+67 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+59 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+59 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+59 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+59 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+59 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+62 мин
Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Ра И Он — настоящий гурман и очень любит готовить. Его мечты и желания просты — вкусно поесть, открыть небольшой магазинчик пельменей. Но у судьбы на его счет другие планы. После отличной сдачи государственного экзамена, парня приглашают в Управление специальных советников, где он становится тайным королевским инспектором. Теперь ему предстоит бороться с коррупцией в стране. Ким Чжо И — упрямая молодая девушка, которая три года назад неудачно вышла замуж. Она мечтает развестись с мужем, но сделать это в эпоху Чосон не так-то просто.
Молодые люди случайно сталкиваются и решают помочь друг другу. Вместе они точно смогут вывести мошенников на чистую воду.
Все сезоны сериала Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.