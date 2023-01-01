Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ра И Он — настоящий гурман и очень любит готовить. Его мечты и желания просты — вкусно поесть, открыть небольшой магазинчик пельменей. Но у судьбы на его счет другие планы. После отличной сдачи государственного экзамена, парня приглашают в Управление специальных советников, где он становится тайным королевским инспектором. Теперь ему предстоит бороться с коррупцией в стране. Ким Чжо И — упрямая молодая девушка, которая три года назад неудачно вышла замуж. Она мечтает развестись с мужем, но сделать это в эпоху Чосон не так-то просто.



Молодые люди случайно сталкиваются и решают помочь друг другу. Вместе они точно смогут вывести мошенников на чистую воду.



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