Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо И (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Историческая комедия-детектив о молодом гурмане, который в конечном итоге становится тайным королевским инспектором, который проверяет провинции с целью выявления коррупции. Он объединяется с разведенной женщиной, и они вместе разрабатывают план, чтобы раскрыть правду.

Ра И Он (Ок Тэк Ён) не хочет ничего, кроме как открыть небольшой магазинчик пельменей за пределами столицы, где дешевая земля. Но он умен и сдает государственный экзамен, и даже получает место чиновника в Управлении специальных советников – должность, обычно предназначенную только для элиты. В конце концов, он получает секретные приказы выполнять миссии в качестве тайного королевского инспектора. Несмотря на то, что он непреднамеренно выбрал свой карьерный путь, за который другие готовы отдать многое, настоящая проблема Ра И Она – это найти время для обеда и вовремя уйти с работы. Возвращаясь домой, он готовит себе пельмени и бездельничает. Однако жизнь ленивого домоседа меняется, когда он встречает Ким Чжо И.

Ким Чжо И (Ким Хе Юн) – женщина с нетрадиционными взглядами в эпоху Чосон, которая считает, что развод – это не проблема. Три года назад она вышла замуж за игрока и маменькиного сынка, и ее семейная жизнь была непростой. В конце концов она развелась после некоторых трудностей, но ее ждало другое препятствие: появление тайного королевского инспектора. В тот момент, когда казалось, что ее мечта начать новую жизнь рухнула, ее жизнь фактически началась заново.

