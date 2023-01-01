Штрих (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно
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Штрих
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Штрих
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Штрих
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Штрих
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Штрих
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Штрих
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Штрих
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Штрих
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Штрих
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Штрих
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Штрих
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Сюжет
Историческая дорама о восхождении на трон будущего короля Ёнджо, выдающегося правителя государства Чосон.
Ли Кым — сын короля и интеллектуал, но его мать была родом из низшего сословия, так что его статус принца и наследника остается под вопросом. Не�смотря на незаурядный ум, большую часть времени он проводит в любовных утехах и за алкоголем. Однако вскоре он оказывается втянут в расследование убийства, произошедшего при дворе. В нем участвуют группа расследователей из Офиса генерального инспектора, уверенных, что справедливость превыше всего. Вскоре Ли Кым теряет близких людей и понимает, что без власти он не сможет ничего изменить. С этого момента начинается его борьба за право на престол.
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