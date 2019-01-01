Штрих (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Историческая дорама о восхождении на трон будущего короля Ёнджо, выдающегося правителя государства Чосон. Ли Кым — сын короля и интеллектуал, но его мать была родом из низшего сословия, так что его статус принца и наследника остается под вопросом. Несмотря на незаурядный ум, большую часть времени он проводит в любовных утехах и за алкоголем. Однако вскоре он оказывается втянут в расследование убийства, произошедшего при дворе. В нем участвуют группа расследователей из Офиса генерального инспектора, уверенных, что справедливость превыше всего. Вскоре Ли Кым теряет близких людей и понимает, что без власти он не сможет ничего изменить. С этого момента начинается его борьба за право на престол. Чем она закончится, узнаете, когда будете смотреть дораму «Штрих» (2019) онлайн с русской озвучкой в сервисе Wink.



Сериал Штрих 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.