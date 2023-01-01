Школа 6614 (сериал, 2025) смотреть онлайн
О сериале
Из школы для творческих детей начинают пропадать ученики, когда туда переходит девушка Соня: все они оказываются в параллельном мире своих страхов. Молодежное городское фэнтези «Школа 6614» — сериал с участием Макара Запорожского о стремлении к свободе и борьбе с травмами.
К�огда девушка Соня переходит в новую школу, там начинают происходить странные вещи. Таинственным образом пропадает ее одноклассница, а саму Соню начинают терзать кошмары. Но на этом исчезновения не останавливаются — ученики пропадают один за другим. Возникает множество теорий о том, что происходит. Однако реальность гораздо сложнее: измученные стрессом и высокими требованиями школьники оказываются в ином мире под названием Закулисье. Здесь правит загадочный Тень, а все вокруг пропитано их глубинными страхами.
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Рейтинг
- АГРежиссёр
Анна
Гец
- ИИРежиссёр
Ирина
Иванова
- АДРежиссёр
Алексей
Дегтярёв
- КТАктриса
Кулибаба
Татьяна
- БКАктриса
Бушуева
Ксения
- ЧЮАктриса
Чикина
Юлия
- СААктриса
Свиржевская
Анастасия
- Актёр
Скрябин
Валентин
- БОАктёр
Быков
Олег
- АСАктриса
Алексеева
Светлана
- ШЭАктриса
Ширинова
Эсмиральда
- СЛАктриса
Светлова
Людмила
- ДСАктёр
Далер
Содиков
- ИСАктриса
Ирина
Сун
- ЛМАктриса
Лерика
Мунгалова
- ЛМАктриса
Лиза
Малина
- ЕБАктриса
Елизавета
Бельтюкова
- ДНАктёр
Даниил
Нэбру
- АГАктриса
Александра
Гошовец
- ДМАктриса
Диана
Майорова
- ЛЛАктриса
Лилия
Лялина
- ВКАктриса
Владислава
Кабанова
- КСАктриса
Кристина
Снегирева
- АГАктриса
Альбина
Горубунова
- АЛАктриса
Анита
Любина
- ВШАктёр
Владислав
Шухтин
- СЕАктриса
София
Елсукова
- ДШАктёр
Даниил
Шарибров
- КТАктёр
Кирилл
Трифонов
- АДАктриса
Анита
Дульнева-Ливенталь
- АААктриса
Алена
Афера
- АТАктриса
Анна
Тараканова
- ВПАктёр
Владислав
Пинк
- АААктриса
Амина
Алиханова
- МГАктриса
Мария
Галанина
- АДАктриса
Анна
Дроздова
- ТШАктриса
Татьяна
Шахмаева
- ЕРАктриса
Екатерина
Раевская
- ЕКАктриса
Елизавета
Киреева
- АБАктриса
Анастасия
Батракова
- МОАктриса
Мария
Орешкова
- ЛПАктриса
Лика
Пономаренкова
- АГСценарист
Анна
Гец
- ИИСценарист
Ирина
Иванова
- ЕШСценарист
Екатерина
Шлихта
- АГПродюсер
Анна
Гец
- ППИсполнительный продюсер
Петр
Пецка
- ЕСКреативный продюсер
Екатерина
Сахарова
- ИГКреативный продюсер
Ирина
Глебова
- ИИГенеральный продюсер
Ирина
Иванова