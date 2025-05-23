Школа 6614 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
- 16+16 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+10 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+13 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+14 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+14 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+11 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+11 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+10 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+11 мин
Школа 6614
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Из школы для творческих детей начинают пропадать ученики, когда туда переходит девушка Соня: все они оказываются в параллельном мире своих страхов. Молодежное городское фэнтези «Школа 6614» — сериал с участием Макара Запорожского о стремлении к свободе и борьбе с травмами.
Когда девушка Соня переходит в новую школу, там начинают происходить странные вещи. Таинственным образом пропадает ее одноклассница, а саму Соню начинают терзать кошмары. Но на этом исчезновения не останавливаются — ученики пропадают один за другим. Возникает множество теорий о том, что происходит. Однако реальность гораздо сложнее: измученные стрессом и высокими требованиями школьники оказываются в ином мире под названием Закулисье. Здесь правит загадочный Тень, а все вокруг пропитано их глубинными страхами.
Сможет ли Соня их спасти, вы узнаете, когда будете смотреть «Школа 6614» онлайн на Wink.
- Режиссёр
Анна
Гец
- Режиссёр
Ирина
Иванова
- Режиссёр
Алексей
Дегтярёв
- Актриса
Кулибаба
Татьяна
- Актриса
Бушуева
Ксения
- Актриса
Чикина
Юлия
- Актриса
Свиржевская
Анастасия
- Актёр
Скрябин
Валентин
- Актёр
Быков
Олег
- Актриса
Алексеева
Светлана
- Актриса
Ширинова
Эсмиральда
- Актриса
Светлова
Людмила
- Актёр
Далер
Содиков
- Актриса
Ирина
Сун
- Актриса
Лерика
Мунгалова
- Актриса
Лиза
Малина
- Актриса
Елизавета
Бельтюкова
- Актёр
Даниил
Нэбру
- Актриса
Александра
Гошовец
- Актриса
Диана
Майорова
- Актриса
Лилия
Лялина
- Актриса
Владислава
Кабанова
- Актриса
Кристина
Снегирева
- Актриса
Альбина
Горбунова
- Актриса
Анита
Любина
- Актёр
Владислав
Шухтин
- Актриса
София
Елсукова
- Актёр
Даниил
Шарибров
- Актёр
Кирилл
Трифонов
- Актриса
Анита
Дульнева-Ливенталь
- Актриса
Алена
Афера
- Актриса
Анна
Тараканова
- Актёр
Владислав
Пинк
- Актриса
Амина
Алиханова
- Актриса
Мария
Галанина
- Актриса
Анна
Дроздова
- Актриса
Татьяна
Шахмаева
- Актриса
Анастасия
Батракова
- Актриса
Мария
Орешкова
- Актриса
Лика
Пономаренкова
- Актёр
Макар
Запорожский
- Актриса
Ольга
Герасимова
- Актриса
Кристина
Полонская
- Актриса
Елена
Соловьёва
- Актриса
Маргарита
Родина
- Сценарист
Анна
Гец
- Сценарист
Ирина
Иванова
- ЕШСценарист
Екатерина
Шлихта
- Продюсер
Анна
Гец
- ППИсполнительный продюсер
Петр
Пецка
- Креативный продюсер
Екатерина
Сахарова
- ИГКреативный продюсер
Ирина
Глебова
- Генеральный продюсер
Ирина
Иванова
- Линейный продюсер
Екатерина
Раевская
- Линейный продюсер
Елизавета
Киреева