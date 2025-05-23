Школа 6614 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Школа 6614. Сезон 1. Серия 7
Школа 6614 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7

2025, Школа 6614. Сезон 1. Серия 7
Драма, Фэнтези16+
Драма, Фэнтези16+

О сериале

Из школы для творческих детей начинают пропадать ученики, когда туда переходит девушка Соня: все они оказываются в параллельном мире своих страхов. Молодежное городское фэнтези «Школа 6614» — сериал с участием Макара Запорожского о стремлении к свободе и борьбе с травмами.

Когда девушка Соня переходит в новую школу, там начинают происходить странные вещи. Таинственным образом пропадает ее одноклассница, а саму Соню начинают терзать кошмары. Но на этом исчезновения не останавливаются — ученики пропадают один за другим. Возникает множество теорий о том, что происходит. Однако реальность гораздо сложнее: измученные стрессом и высокими требованиями школьники оказываются в ином мире под названием Закулисье. Здесь правит загадочный Тень, а все вокруг пропитано их глубинными страхами.

Сможет ли Соня их спасти, вы узнаете, когда будете смотреть «Школа 6614» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

