Школа 6614 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Из школы для творческих детей начинают пропадать ученики, когда туда переходит девушка Соня: все они оказываются в параллельном мире своих страхов. Молодежное городское фэнтези «Школа 6614» — сериал с участием Макара Запорожского о стремлении к свободе и борьбе с травмами.



Когда девушка Соня переходит в новую школу, там начинают происходить странные вещи. Таинственным образом пропадает ее одноклассница, а саму Соню начинают терзать кошмары. Но на этом исчезновения не останавливаются — ученики пропадают один за другим. Возникает множество теорий о том, что происходит. Однако реальность гораздо сложнее: измученные стрессом и высокими требованиями школьники оказываются в ином мире под названием Закулисье. Здесь правит загадочный Тень, а все вокруг пропитано их глубинными страхами.



