Шак
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Шак
9.22022, Shaq 1 сезон
Документальные18+
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Шак (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Шакил О`Нил не только сделал головокружительную карьеру в спорте, но и стал настоящим феноменом в шоу-бизнесе. Сериал также расскажет об успехах Шакила в бизнесе и на телевидении. Также зрителю откроется много интересных деталей о детстве и воспитании этого человека, навсегда изменившего правила игры. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb