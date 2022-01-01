Шак (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Шакил О`Нил не только сделал головокружительную карьеру в спорте, но и стал настоящим феноменом в шоу-бизнесе. Сериал также расскажет об успехах Шакила в бизнесе и на телевидении. Также зрителю откроется много интересных деталей о детстве и воспитании этого человека, навсегда изменившего правила игры.



