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Сериалы
Рыбка по имени Люба
Актёры и съёмочная группа сериала «Рыбка по имени Люба»

Актёры и съёмочная группа сериала «Рыбка по имени Люба»

Режиссёры

Юрий Попович

Юрий Попович

Режиссёр

Актёры

Никита Шалюков

Никита Шалюков

Актёр
Ольга Листратова

Ольга Листратова

Актриса
Татьяна Ружавская

Татьяна Ружавская

Актриса
Евгений Сыркин

Евгений Сыркин

Актёр
Елена Акуленок

Елена Акуленок

Актриса

Сценаристы

Ольга Данилова

Ольга Данилова

Сценарист
Аркадий Инин

Аркадий Инин

Сценарист

Продюсеры

Александра Виноградова

Александра Виноградова

Продюсер
Ирина Путятина

Ирина Путятина

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Композиторы

Андрей Климинов

Андрей Климинов

Композитор