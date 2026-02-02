Рыбка по имени Люба (сериал, 2024) смотреть онлайн

Три года назад подруга подарила Лизе волшебную золотую рыбку. С тех пор ей постоянно везёт — буквально на следующий день она встретила красавца Ивана, за которого вышла замуж, а потом они выиграли в лотерею квартиру. Теперь будут жить долго и счастливо. Всё бы так и было, если бы её новым соседом не оказывается бывший одноклассник, неуклюжий очкарик Денис, который всю школу настырно за ней бегал. Лиза и Иван пребывают в счастливом ожидании ребёнка, но неожиданно Иван находит результаты анализов, из которых узнаёт, что бесплоден. Лиза признаётся, что знала об этом и прибегла к услугам анонимного донора. Иван в ярости обвиняет жену в обмане и требует сделать аборт: чужой ребёнок ему не нужен! Лиза, забрав аквариум с золотой рыбкой, возвращается к маме. На помощь приходит только Денис, ботаник, влюбленный в неё с первого класса, и без которого она уже не представляет свою жизнь.

