Рожденные вновь (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Южная Корея, 1980-е. Судьбы серийного убийцы Чона Чжон Бома и следователя Ча Хeн Бина переплетаются причудливым образом. Маньяк влюбляется в девушку детектива, который пытается его поймать. Запутанная история заканчивается трагически, но это далеко не финал. Спустя 32 года троица главных героев встречается вновь. Они переродили�сь, и теперь Чон Чжон Бом – студент-медик, девушка Ча Хeн Бина преподаeт ему остеологию, а сам Хeн Бин – прокурор.



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