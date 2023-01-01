Рожденные вновь
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Рожденные вновь
8.92020, Born again (Bon eogein) 1 сезон
Детективы, Фэнтези18+

Рожденные вновь (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Южная Корея, 1980-е. Судьбы серийного убийцы Чона Чжон Бома и следователя Ча Хeн Бина переплетаются причудливым образом. Маньяк влюбляется в девушку детектива, который пытается его поймать. Запутанная история заканчивается трагически, но это далеко не финал. Спустя 32 года троица главных героев встречается вновь. Они переродились, и теперь Чон Чжон Бом – студент-медик, девушка Ча Хeн Бина преподаeт ему остеологию, а сам Хeн Бин – прокурор.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb