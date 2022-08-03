Рожденные вновь (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Южная Корея, 1980-е. Судьбы серийного убийцы Чона Чжон Бома и следователя Ча Хeн Бина переплетаются причудливым образом. Маньяк влюбляется в девушку детектива, который пытается его поймать. Запутанная история заканчивается трагически, но это далеко не финал. Спустя 32 года троица главных героев встречается вновь. Они переродились, и теперь Чон Чжон Бом – студент-медик, девушка Ча Хeн Бина преподаeт ему остеологию, а сам Хeн Бин – прокурор.

