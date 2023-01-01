Родители года
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Родители года

Родители года (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.32020, Breeders 2 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Честная комедия о родительской рутине с Мартином Фриманом.

Супруги Пол и Элис воспитывают семилетнего сына Люка и четырехлетнюю дочь Аву, и этим все сказано. Каждый день они мечутся между безграничной любовью к своим отпрыскам и желанием собственноручно их придушить. Где-то между колясками, ночными горшками и разбросанной одеждой оказывается работа и карьера, а личная жизнь и вовсе съеживается, страдальчески выглядывая из шкафа с игрушками. Как тут не сорваться на нервный ор? Элис и Пола спасает только черный юмор и искренние чувства друг к другу, но иногда и этот заряд оказывается на нуле.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители года»

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