Родители года (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Честная комедия о родительской рутине с Мартином Фриманом.



Супруги Пол и Элис воспитывают семилетнего сына Люка и четырехлетнюю дочь Аву, и этим все сказано. Каждый день они мечутся между безграничной любовью к своим отпрыскам и желанием собственноручно их придушить. Где-то между колясками, ночными горшками и разбросанной одеждой оказывается работа и карьера, а личная жизнь и вовсе съеживается, страдальчески выглядывая из шкафа с игрушками. Как тут не сорваться на нервный ор? Элис и Пола спасает только черный юмор и искренние чувства друг к другу, но иногда и этот заряд оказывается на нуле.



Все сезоны сериала Родители года смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.