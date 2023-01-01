Родители года (сериал, 2020) смотреть онлайн
8.32020, Breeders 2 сезона
Драмы, Комедии18+
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Сюжет
Честная комедия о родительской рутине с Мартином Фриманом.
Супруги Пол и Элис воспитывают семилетнего сына Люка и четырехлетнюю дочь Аву, и этим все сказано. Каждый день они мечутся между безграничной любовью к своим отпрыскам и желанием собственноручно их придушить. Где-то между колясками, ночными горшками и разбросанной одеждой оказывается работа и карьера, а личная жизнь и вовсе съеживается, страдальчески выглядывая из шкафа с игрушками. Как тут не сорваться на нервный ор? Элис и Пола спасает только черный юмор и искренние чувства друг к другу, но иногда и этот заряд оказывается на нуле.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КЭРежиссёр
Крис
Эддисон
- БПРежиссёр
Бен
Палмер
- Актёр
Мартин
Фриман
- ДХАктриса
Дэйзи
Хаггард
- Актёр
Алан
Армстронг
- ДБАктриса
Джоэнна
Бэйкон
- ПБАктёр
Патрик
Балади
- СГАктриса
Стелла
Гонет
- АИАктёр
Алекс
Иствуд
- ИПАктриса
Ив
Пренелль
- ДЭАктриса
Джайда
Эйлс
- ДУАктёр
Джордж
Уэйкман
- КЭСценарист
Крис
Эддисон
- СБСценарист
Саймон
Блэкуэлл
- ГЛСценарист
Грэйс
Лонг
- КЭПродюсер
Крис
Эддисон
- РАПродюсер
Ричард
Аллен-Тернер
- СБПродюсер
Саймон
Блэкуэлл
- АУМонтажёр
Адам
Уайндмилл
- СКОператор
Стивен
Камерон Фергюсон
- АЛОператор
Аннемари
Лин-Верко
- МКОператор
Майкл
Коултер