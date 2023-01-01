Биография

Дэйзи Хаггард – актриса, продюсер и сценарист. Родилась 22 марта 1978 года в Лондоне (по другой распространенной информации – в Шотландии). Полное имя Дэйзи Хаггард – Селия Дейзи Морна Хаггард. Ее родители – режиссер Пирс Хаггард и Анна Словски. Дэйзи Хаггард получила образование в Школе для девочек Джеймса Аллена и Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Ее карьера актрисы началась в 1996 году, с того времени она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Первая роль Дэйзи Хаггард – Спинни Кроссленд в телевизионном сериале «Тайны Рут Ренделл» (серия «Остановка сердца в систоле»). Наиболее известные картины с ее участием – это «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1» и «Гарри Поттер и орден Феникса» (сама актриса не появляется в кадре, но ее голосом в оригинале озвучен министерский лифт). Другие сериалы и фильмы Дэйзи Хаггард, в которых снялась актриса, это «Доктор Кто», «Родители года», «Черное зеркало», «Даю год», «Психовилль», «Разум и чувства», «Казанова», «Николас Никлби», «Зеленое кино», «Чисто английские убийства», «Пип Шоу». Также она выступила в качестве продюсера и актрисы в короткометражке «Prada и предубеждение» (2007).