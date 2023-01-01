Рипли (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Рипли 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
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Сюжет
1960 год. Том Рипли перебивается в Нью-Йорке заработками от мелких мошеннических схем, пока на него не выходит богатый бизнесмен. Тот считает его другом своего сына Ричарда, который транжирит деньги в Италии и не собирается в Штаты, поэтому готов немало заплатить, лишь бы Том отправился в Европу �и уговорил непутёвого отпрыска вернуться домой.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Зеллиан
- МЛАктёр
Маурицио
Ломбарди
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- МБАктриса
Маргерита
Буй
- КЛАктёр
Кеннет
Лонерган
- Актёр
Джонни
Флинн
- ВВАктёр
Витторио
Вивиани
- ЭСАктриса
Элиот
Самнер
- ФРАктриса
Франческа
Романа Бергамо
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- ПХСценарист
Патриция
Хайсмит
- КФПродюсер
Кевин
Фогарти
- ГБПродюсер
Гаррет
Баш
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ДРМонтажёр
Джошуа
Рэймонд Ли
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо