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Рейк

Рейк (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Rake 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Адвокат Кливер Грин имеет весьма противоречивый моральный облик: женщины, кокаин, зависимость от азартных игр, неуплата налогов, сомнительные клиенты. Но адвокат он блестящий и часто берется за безнадежные дела, которыми более правильные коллеги не хотят портить репутацию.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейк»

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