Рейк (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Адвокат Кливер Грин имеет весьма противоречивый моральный облик: женщины, кокаин, зависимость от азартных игр, неуплата налогов, сомнительные клиенты. Но адвокат он блестящий и часто берется за безнадежные дела, которыми более правильные коллеги не хотят портить репутацию.



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