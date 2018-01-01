Wink
Сериалы
Реальные пацаны
Актёры и съёмочная группа сериала «Реальные пацаны»

Актёры и съёмочная группа сериала «Реальные пацаны»

Режиссёры

Лев Л. Спиро

Лев Л. Спиро

Lev L. Spiro
Режиссёр
Джон Фортенберри

Джон Фортенберри

John Fortenberry
Режиссёр
Дж. Кларк Мэтис

Дж. Кларк Мэтис

J. Clark Mathis
Режиссёр
Джей Чандрашекхар

Джей Чандрашекхар

Jay Chandrasekhar
Режиссёр

Актёры

Крис Романо

Крис Романо

Chris Romano
АктёрSammy Cacciatore
Дэрин Брукс

Дэрин Брукс

Darin Brooks
АктёрAlex Moran
Кваси Сонгуи

Кваси Сонгуи

Kwasi Songui
АктёрCoach Jon Jon Hendrix
Эд Маринаро

Эд Маринаро

Ed Marinaro
АктёрCoach Marty Daniels
Алан Ричсон

Алан Ричсон

Alan Ritchson
АктёрThad Castle
Джеймс Кейд

Джеймс Кейд

James Cade
АктёрHarmon Tedesco
Роб Рамсей

Роб Рамсей

Rob Ramsay
АктёрDonnie Schrab
Дениз Ричардс

Дениз Ричардс

Denise Richards
АктрисаDebra
Карл Дорсин

Карл Дорсин

Karl Dorcin
АктёрFootball Player
Омари Ньютон

Омари Ньютон

Omari Newton
АктёрLarry Summers

Сценаристы

Дрю Хэнкок

Дрю Хэнкок

Drew Hancock
Сценарист
Честер Там

Честер Там

Chester Tam
Сценарист
Дж.Д. Ризнар

Дж.Д. Ризнар

J.D. Ryznar
Сценарист
Чип Холл

Чип Холл

Chip Hall
Сценарист

Продюсеры

Эрик Фалконер

Эрик Фалконер

Eric Falconer
Продюсер
Брайан Роббинс

Брайан Роббинс

Brian Robbins
Продюсер
Крис Романо

Крис Романо

Chris Romano
Продюсер
Мадлен Анрие

Мадлен Анрие

Madeleine Henrié
Продюсер

Художники

Феликс Ларивьер-Шаррон

Феликс Ларивьер-Шаррон

Félix Larivière-Charron
Художник
Жан-Франсуа Кампё

Жан-Франсуа Кампё

Jean-François Campeau
Художник
Марианн Картер

Марианн Картер

Mariane Carter
Художница
Клод Тремблэ

Клод Тремблэ

Claude Tremblay
Художник

Монтажёры

Кортни Каррильо

Кортни Каррильо

Cortney Carrillo
Монтажёр
Стив Раш

Стив Раш

Steven Rasch
Монтажёр
Нед Бастиль

Нед Бастиль

Ned Bastille
Монтажёр
Памела Марч

Памела Марч

Pamela March
Монтажёр

Композиторы

Льюис Т. Пауэлл

Льюис Т. Пауэлл

Lewis T. Powell
Композитор
Марк Мазерсбо

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор