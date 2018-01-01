Реальные пацаны
Wink
Сериалы
Реальные пацаны

Реальные пацаны (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Blue Mountain State 1 сезон
Комедия, Спортивный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Три парня поступили в университет, который уделяет большое внимание американскому футболу. Троица должна быстро адаптироваться к новой жизни, совмещая футбол, девушек, занятия и безостановочные гулянки.

Все сезоны сериала Реальные пацаны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада, США
Жанр
Комедия, Спортивный

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Реальные пацаны»